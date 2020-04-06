В АТОР предложили заморозить выплаты туристам за аннулированные туры

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила российскому правительству заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года для поддержки туриндустрии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ассоциации, которое было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину и заместителю министра экономического развития России Сергею Галкину.

«Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведёт к вынужденной остановке деятельности и, как следствие, неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура», — говорится в письме.

Отмечается, что за аннулированные туры предлагается выдавать депозитные сертификаты, которые будут подтверждать сохранение средств клиента у туроператора и возможность их использования в определённый период времени.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал в беседе с НСН меры поддержки отрасли.