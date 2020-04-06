В АТОР предложили заморозить выплаты туристам за аннулированные туры

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила российскому правительству заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года для поддержки туриндустрии.
В АТОР предложили заморозить выплаты туристам за аннулированные туры
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ассоциации, которое было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину и заместителю министра экономического развития России Сергею Галкину.

«Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведёт к вынужденной остановке деятельности и, как следствие, неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура», — говорится в письме.

Отмечается, что за аннулированные туры предлагается выдавать депозитные сертификаты, которые будут подтверждать сохранение средств клиента у туроператора и возможность их использования в определённый период времени.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал в беседе с НСН меры поддержки отрасли.

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