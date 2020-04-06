В результате ДТП с участием скорой в Кузбассе пострадали три человека

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В результате столкновения скорой помощи и легкового автомобиля Mazda на трассе в Кемеровской области пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель иномарки, который при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который совершал обгон», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В МВД отметили, что в результате ЧП травмы средней степени тяжести получили три человека из бригады скорой помощи, которые направлялись на вызов.

Ранее стало известно, что пять человек получили травмы при столкновении автомобиля скорой помощи с внедорожником на западе Москвы.

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