В результате ДТП с участием скорой в Кузбассе пострадали три человека
«По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель иномарки, который при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который совершал обгон», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
В МВД отметили, что в результате ЧП травмы средней степени тяжести получили три человека из бригады скорой помощи, которые направлялись на вызов.
Ранее стало известно, что пять человек получили травмы при столкновении автомобиля скорой помощи с внедорожником на западе Москвы.