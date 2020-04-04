В Москве скорая помощь столкнулась с внедорожником
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- РИА Новости
«В районе Фили-Давыдково на пересечении Малой Филёвской улицы и улицы Полосухина столкнулись скорая помощь и Nissan X-Trail», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.
В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек. Их осматривают врачи.
Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП во Владимирской области погибли водитель и два пассажира автомобиля Lada Granta.