В Москве скорая помощь столкнулась с внедорожником

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Автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником на западе Москвы, пострадали пять человек.
В Москве скорая помощь столкнулась с внедорожником
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В районе Фили-Давыдково на пересечении Малой Филёвской улицы и улицы Полосухина столкнулись скорая помощь и Nissan X-Trail», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек. Их осматривают врачи.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП во Владимирской области погибли водитель и два пассажира автомобиля Lada Granta.

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