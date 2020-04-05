В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса

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В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.
В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса
  • © Александр Кряжев/РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление штаба в Telegram.

«Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о трёх первых подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией в республике. Заболевание у них проходит бессимптомно, все трое чувствуют себя удовлетворительно», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в России число заражённых коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 658, всего в стране отмечено 5389 случаев заболевания в 79 регионах.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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