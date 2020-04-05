В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление штаба в Telegram.
«Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о трёх первых подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией в республике. Заболевание у них проходит бессимптомно, все трое чувствуют себя удовлетворительно», — указывается в заявлении.
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