В Карачаево-Черкесии подтвердили первые три случая коронавируса

В Карачаево-Черкесском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что в регионе подтверждены первые три случая COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление штаба в Telegram.

«Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о трёх первых подтверждённых случаях заражения коронавирусной инфекцией в республике. Заболевание у них проходит бессимптомно, все трое чувствуют себя удовлетворительно», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в России число заражённых коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 658, всего в стране отмечено 5389 случаев заболевания в 79 регионах.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.