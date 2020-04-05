Две женщины с коронавирусом скончались в Нижегородской области
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте правительства региона.
«В Нижнем Новгороде зафиксированы два летальных случая от вируса COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. Коронавирус послужил обострению многих хронических заболеваний у женщин 80 и 83 лет», — указывается в заявлении.
Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, скончавшиеся, в частности, страдали от хронической почечной недостаточности, сахарного диабета, ишемической болезни сердца. Более того, одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ.
«Медики делали всё возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний», — указал он.
Ранее стало известно, что гражданин России, который лечился в больнице курортного таиландского города Паттайя, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.