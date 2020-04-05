В Петербурге горят деревянные поддоны на площади 100 квадратных метров

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В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись деревянные поддоны на площади 100 кв. м.
В Петербурге горят деревянные поддоны на площади 100 квадратных метров
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское ГУ МЧС.

«На открытой территории происходит горение складируемых деревянных поддонов на площади 100 кв. м. Из-за угрозы распространения огня в 15:47 пожару присвоен номер 1БИС», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сведений о пострадавших на данный момент нет.

К ликвидации пожара привлечены от МЧС восемь единиц техники и 35 человек.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в результате пожара в двухэтажном деревянном доме барачного типа погибли семь человек.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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