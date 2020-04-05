В Петербурге горят деревянные поддоны на площади 100 квадратных метров

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись деревянные поддоны на площади 100 кв. м.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское ГУ МЧС.

«На открытой территории происходит горение складируемых деревянных поддонов на площади 100 кв. м. Из-за угрозы распространения огня в 15:47 пожару присвоен номер 1БИС», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сведений о пострадавших на данный момент нет.

К ликвидации пожара привлечены от МЧС восемь единиц техники и 35 человек.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в результате пожара в двухэтажном деревянном доме барачного типа погибли семь человек.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.