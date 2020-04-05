Воробьёв: ситуация в Подмосковье не требует введения пропусков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе пока не требует введения пропускного режима.

«Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье, и надеюсь, нам не придётся прибегнуть к этим мерам. Но даже если такой режим будет введён, то все, кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь в Подмосковье, будут обеспечены пропусками в первую очередь. Мы постараемся выстроить работу именно таким образом», — написал Воробьёв в своих социальных сетях.

Он также отметил, что в Московской области 12 органов и ведомств могут штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности из-за COVID-19.

29 апреля в Москве и Подмосковье был введён всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.

3 апреля Воробьёв заявлял, что подмосковные власти проводят подготовительную работу по введению специальных пропусков для передвижения по области.