Воробьёв: ситуация в Подмосковье не требует введения пропусков

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе пока не требует введения пропускного режима.
Воробьёв: ситуация в Подмосковье не требует введения пропусков
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье, и надеюсь, нам не придётся прибегнуть к этим мерам. Но даже если такой режим будет введён, то все, кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь в Подмосковье, будут обеспечены пропусками в первую очередь. Мы постараемся выстроить работу именно таким образом», — написал Воробьёв в своих социальных сетях.

Он также отметил, что в Московской области 12 органов и ведомств могут штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности из-за COVID-19.

29 апреля в Москве и Подмосковье был введён всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. 

3 апреля Воробьёв заявлял, что подмосковные власти проводят подготовительную работу по введению специальных пропусков для передвижения по области.

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