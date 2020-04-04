Журналист Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке

Журналист Антон Красовский выпустил фильм о врачах, работающих в 40-й московской больнице в Коммунарке. Именно в данном медицинском учреждении в настоящий момент находятся на лечении пациенты, у которых зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

В фильме показывается работа медиков, многие из которых в настоящий момент, по сути, живут в больнице, так как не успевают ездить домой между сменами.

Журналист показал, как совершается ежеутренний обход отделения реанимации посредством видеосвязи, как медикам нужно одеваться, где делают МРТ и КТ и т. д.

Через несколько часов после съёмок у главврача ГКБ №40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

В настоящий момент Антон Красовский и вся съёмочная группа находятся на карантине.