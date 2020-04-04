Журналист Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке
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В фильме показывается работа медиков, многие из которых в настоящий момент, по сути, живут в больнице, так как не успевают ездить домой между сменами.
Журналист показал, как совершается ежеутренний обход отделения реанимации посредством видеосвязи, как медикам нужно одеваться, где делают МРТ и КТ и т. д.
Через несколько часов после съёмок у главврача ГКБ №40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
В настоящий момент Антон Красовский и вся съёмочная группа находятся на карантине.