Воробьёв рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о состоянии пострадавших после взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве.

Как отметил глава региона в эфире «Россия 24», после взрыва в больницу поступили «четверо из подъезда обрушившегося». Воробьёв посетил пациента, который готовится к транспортировке в Москву.

«Ещё двум пациентам сделали первые операции. Сегодня двое, которым сделали операции, будут отправлены в МОНИКИ вертолётом или землёй, сейчас врачи решают... Жизни ничего не угрожает, всем четверым, соответственно, все необходимые мероприятия врачи провели», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.