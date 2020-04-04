Голикова рассказала о случаях коронавируса у детей

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у детей и россиян не старшего возраста являются либо завозными, либо контактными.
Голикова рассказала о случаях коронавируса у детей
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Болеют разные возраста. К сожалению, я вынуждена констатировать, что заболевания среди детей... среди граждан не старшего поколения либо завозные, либо контактные от завозных», — сказала она во время пресс-конференции.

По её словам, власти обращались к россиянам с призывом не покидать страну, так как это могло ускорить развитие эпидемии, однако эти рекомендации были в ряде случаев проигнорированы.

«Собственно, это мы и получили после февральских праздников, а затем мартовских», — добавила вице-премьер.

Ранее Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.

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