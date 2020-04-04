Арестован вице-губернатор Кировской области

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.

«Судом по ходатайству следователя в отношении Андрея Плитко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит Интерфакс сообщение СК.

Второй задержанный по делу — министр лесного хозяйства региона Алексей Шургин — по решению суда помещён под домашний арест.

3 апреля в ФСБ заявили о задержании вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным ФСБ, Плитко был задержан при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей.