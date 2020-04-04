В МЧС сообщили подробности взрыва газа в Орехово-Зуеве

В МЧС сообщили, что взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошёл на третьем этаже.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей, взрыв произошёл в 13:30 в доме №31 по улице Гагарина.

В результате взрыва произошло обрушение квартир с пятого по третий этажи второго подъезда здания.

На месте происшествия работают спасатели.

Проводится эвакуация жильцов соседних подъездов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял под личный контроль взрыв в жилом доме. На место отправлен начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газа в жилом доме.