В МЧС сообщили подробности взрыва газа в Орехово-Зуеве
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей, взрыв произошёл в 13:30 в доме №31 по улице Гагарина.
В результате взрыва произошло обрушение квартир с пятого по третий этажи второго подъезда здания.
На месте происшествия работают спасатели.
Проводится эвакуация жильцов соседних подъездов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял под личный контроль взрыв в жилом доме. На место отправлен начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газа в жилом доме.