В МЧС сообщили подробности взрыва газа в Орехово-Зуеве

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В МЧС сообщили, что взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошёл на третьем этаже.
В МЧС сообщили подробности взрыва газа в Орехово-Зуеве
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей, взрыв произошёл в 13:30 в доме №31 по улице Гагарина.

В результате взрыва произошло обрушение квартир с пятого по третий этажи второго подъезда здания.

На месте происшествия работают спасатели.

Проводится эвакуация жильцов соседних подъездов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял под личный контроль взрыв в жилом доме. На место отправлен начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве произошёл взрыв газа в жилом доме.

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