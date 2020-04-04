В Орехово-Зуеве произошло обрушение в жилом доме после взрыва газа
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«Взрыв произошёл в пятиэтажном доме. После него часть конструкций обрушилась», — приводит ТАСС слова источника.
В МЧС подтвердили сообщения о взрыве и рассказали, что дом, где произошёл взрыв, кирпичный, в нём четыре подъезда.
На место направлены пожарно-спасательные подразделения.
Информация о причине взрыва и числе пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске, где погибли два человека и два пострадали.