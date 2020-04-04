В Орехово-Зуеве произошло обрушение в жилом доме после взрыва газа

Короткая ссылка
RT
В Орехово-Зуеве Московской области произошло обрушение конструкций пятиэтажного жилого дома после взрыва бытового газа. На месте работают спасатели.
В Орехово-Зуеве произошло обрушение в жилом доме после взрыва газа
  • Instagram
  • © @tvoeorehovozuevo

«Взрыв произошёл в пятиэтажном доме. После него часть конструкций обрушилась», — приводит ТАСС слова источника.

В МЧС подтвердили сообщения о взрыве и рассказали, что дом, где произошёл взрыв, кирпичный, в нём четыре подъезда.

На место направлены пожарно-спасательные подразделения.

Информация о причине взрыва и числе пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске, где погибли два человека и два пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить