В Орехово-Зуеве произошло обрушение в жилом доме после взрыва газа

В Орехово-Зуеве Московской области произошло обрушение конструкций пятиэтажного жилого дома после взрыва бытового газа. На месте работают спасатели.

«Взрыв произошёл в пятиэтажном доме. После него часть конструкций обрушилась», — приводит ТАСС слова источника.

В МЧС подтвердили сообщения о взрыве и рассказали, что дом, где произошёл взрыв, кирпичный, в нём четыре подъезда.

На место направлены пожарно-спасательные подразделения.

Информация о причине взрыва и числе пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске, где погибли два человека и два пострадали.