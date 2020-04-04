У Командорских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в акватории Тихого океана близ российских Командорских островов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 09:18 мск в субботу землетрясения имел координаты 54,83 градуса северной широты и 166,35 градуса восточной долготы.

Землетрясение произошло примерно в 1,5 км от южного берега острова Беринга.

Остров Беринга находится в составе Алеутского района Камчатского края, на нём расположено село Никольское, в котором проживает около 750 человек.

В июне 2019 года в районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5.