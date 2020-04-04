В Красноярском крае опрокинулся междугородний автобус

В Красноярском крае на федеральной трассе «Енисей» опрокинулся автобус, следовавший из Хакасии. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы краевого главка МВД Владимира Юрченко.

Он рассказал, что согласно предварительным данным, «на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся».

Юрченко сообщил, что шесть человек «были доставлены с ушибами в больницу города Дивногорска, предварительно, тяжёлых нет».

«Осмотр показал, что водитель автобуса был трезвый», — добавил он.

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