Рейсовый автобус попал в ДТП в Архангельской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную ГИБДД.
«По имеющимся данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ потерял контроль над управлением и совершил съезд в... кювет с последующим опрокидыванием», — указали в ведомстве.
Уточняется, что в результате аварии травмы получил водитель и два пассажира автобуса. Скончался один пассажир.
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