Рейсовый автобус попал в ДТП в Архангельской области

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом на автодороге Урень — Шарья — Никольск — Котлас в Архангельской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную ГИБДД.

«По имеющимся данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ потерял контроль над управлением и совершил съезд в... кювет с последующим опрокидыванием», — указали в ведомстве.

Уточняется, что в результате аварии травмы получил водитель и два пассажира автобуса. Скончался один пассажир.

Ранее URA.RU информировало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.