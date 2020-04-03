Владельцев коммерческой недвижимости в Москве призвали снизить аренду

Если собственники коммерческой недвижимости в Москве в два раза снизят стоимость аренды, они будут освобождены от имущественных платежей, заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Со сложностями сталкиваются арендаторы частной недвижимости, и мы предложили механизм, что мы освободим от всех имущественных платежей… тех собственников, которые снизят не менее чем в два раза арендную плату для своих арендаторов», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, этим компаниям будет предложена дополнительная поддержка в размере 8,6 млрд рублей.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.

Газета «Известия» писала, что Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции.