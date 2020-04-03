У воспитателя Пермского суворовского училища выявлен коронавирус
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- РИА Новости
«2 апреля у одного из воспитателей училища, находившегося в самоизоляции у себя дома, по результатам проведения первичного экспресс-теста диагностированы признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией», — цитирует пресс-службу ЦВО ТАСС.
Анализы воспитателя направлены для перепроверки и подтверждения в Москву.
Ранее в Тверском суворовском военном училище отменили весенние каникулы в качестве дополнительной меры по предотвращению распространения коронавируса.