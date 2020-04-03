У воспитателя Пермского суворовского училища выявлен коронавирус

У воспитателя Пермского суворовского училища, находившегося дома в самоизоляции, по результатам экспресс-теста диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

«2 апреля у одного из воспитателей училища, находившегося в самоизоляции у себя дома, по результатам проведения первичного экспресс-теста диагностированы признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией», — цитирует пресс-службу ЦВО ТАСС.

Анализы воспитателя направлены для перепроверки и подтверждения в Москву.

Ранее в Тверском суворовском военном училище отменили весенние каникулы в качестве дополнительной меры по предотвращению распространения коронавируса.