У воспитателя Пермского суворовского училища выявлен коронавирус

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У воспитателя Пермского суворовского училища, находившегося дома в самоизоляции, по результатам экспресс-теста диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).
У воспитателя Пермского суворовского училища выявлен коронавирус
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

«2 апреля у одного из воспитателей училища, находившегося в самоизоляции у себя дома, по результатам проведения первичного экспресс-теста диагностированы признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией», — цитирует пресс-службу ЦВО ТАСС.

Анализы воспитателя направлены для перепроверки и подтверждения в Москву.

Ранее в Тверском суворовском военном училище отменили весенние каникулы в качестве дополнительной меры по предотвращению распространения коронавируса.

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