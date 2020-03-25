В Тверской области отменили весенние каникулы для суворовцев

В Тверском суворовском военном училище рассказали о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Запрещены увольнения за пределы образовательных учреждений. В календарный учебный график довузовских образовательных организаций Минобороны России внесены изменения: весенние каникулы перенесены и будут добавлены к летнему каникулярному отпуску», — заявили в училище.

Таким образом, учебный год будет завершён досрочно.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил более внимательно следить за дезинфекцией и уборкой общественного транспорта в связи с распространением коронавируса.