В центре Блохина приостановили лечение шести онкобольных
- © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.
За указанными пациентами ведётся особый контроль, их жизненные показатели мониторятся в круглосуточном режиме.
«У них будут взяты анализы на коронавирусную инфекцию, основное лечение временно приостановлено, но в дальнейшем будет продолжено», — заявили в пресс-службе.
Указывается, что специалисты центра справляются с нагрузкой.
Пациенты отделения химиотерапии изолированы в палатах, признаков заражения ни у кого из них нет.
Ранее сообщалось, что у сотрудника центра Блохина выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.