В центре Блохина приостановили лечение шести онкобольных

В отделении химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина приостановили лечение шести больных, контактировавших с сотрудником, сдавшим положительный тест на коронавирус.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.

За указанными пациентами ведётся особый контроль, их жизненные показатели мониторятся в круглосуточном режиме.

«У них будут взяты анализы на коронавирусную инфекцию, основное лечение временно приостановлено, но в дальнейшем будет продолжено», — заявили в пресс-службе.

Указывается, что специалисты центра справляются с нагрузкой.

Пациенты отделения химиотерапии изолированы в палатах, признаков заражения ни у кого из них нет.

Ранее сообщалось, что у сотрудника центра Блохина выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.