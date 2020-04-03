В центре Блохина приостановили лечение шести онкобольных

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В отделении химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина приостановили лечение шести больных, контактировавших с сотрудником, сдавшим положительный тест на коронавирус.
В центре Блохина приостановили лечение шести онкобольных
  • © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.

За указанными пациентами ведётся особый контроль, их жизненные показатели мониторятся в круглосуточном режиме.

«У них будут взяты анализы на коронавирусную инфекцию, основное лечение временно приостановлено, но в дальнейшем будет продолжено», — заявили в пресс-службе.

Указывается, что специалисты центра справляются с нагрузкой.

Пациенты отделения химиотерапии изолированы в палатах, признаков заражения ни у кого из них нет.

Ранее сообщалось, что у сотрудника центра Блохина выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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