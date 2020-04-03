В России освободят от НДС ввезённые с 16 марта медтовары и лекарства
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- РИА Новости
«Особо хочу подчеркнуть, что освобождение от НДС коснётся и уже ввезённых с 16 марта медицинских товаров и лекарств», — цитирует премьера Интерфакс.
26 марта президент России Владимир Путин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий.
Согласно закону, у кабмина появится право устанавливать предельно возможные цены на лекарства и медицинские препараты, не входящие в список жизненно необходимых.