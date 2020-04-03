В России освободят от НДС ввезённые с 16 марта медтовары и лекарства

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ввезённые в Россию с 16 марта медицинские товары и лекарства будут освобождены от налога на добавленную стоимость.

«Особо хочу подчеркнуть, что освобождение от НДС коснётся и уже ввезённых с 16 марта медицинских товаров и лекарств», — цитирует премьера Интерфакс.

26 марта президент России Владимир Путин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий.

Согласно закону, у кабмина появится право устанавливать предельно возможные цены на лекарства и медицинские препараты, не входящие в список жизненно необходимых.