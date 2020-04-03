Путин назначил Солодова врио главы Камчатского края
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- РИА Новости
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края», — говорится в указе главы государства.
Также Путин принял отставку Владимира Илюхина по собственному желанию.
Ранее Илюхин сообщил, что подал заявление об отставке на имя президента России.