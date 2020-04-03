Путин назначил Солодова врио главы Камчатского края

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края», — говорится в указе главы государства.

Также Путин принял отставку Владимира Илюхина по собственному желанию.

Ранее Илюхин сообщил, что подал заявление об отставке на имя президента России.