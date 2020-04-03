В Москве рассказали о возрасте новых заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказал о возрасте новых заболевших COVID-19.

«Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек — от 46 до 65 лет и ещё 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтверждён у 17 детей», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.

Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В оперштабе добавили, что 53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% — у мужчин.

3 апреля сообщалось, что за сутки в России выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом.