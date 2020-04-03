Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
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- РИА Новости
За сутки в России скончались четыре человека, у которых был подтверждён коронавирус. Общее число летальных случаев достигло 34.
Выздоровели за сутки 32 пациента. За всё время от COVID-19 в стране излечился 281 человек.
«Впервые диагнозы поставлены в Республике Ингушетия и Еврейской автономной области», — заявили в оперштабе.
В Москве выявлены 448 новых случаев, в Московской области — 34. В Санкт-Петербурге — девять, в Ленинградской области — десять.
При этом 17 новых случаев зафиксировано в Краснодарском крае, 11 — в Пензенской области, десять — в ЯНАО.
Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 4149.