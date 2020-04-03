Роскачество рекомендовало воздержаться от использования наличных

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Специалисты Роскачества рекомендовали по возможности воздержаться от использования наличных денег при оплате товаров и услуг на фоне распространения коронавируса.
Роскачество рекомендовало воздержаться от использования наличных
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

По данным ведомства, коронавирус может сохраняться на поверхности купюр от нескольких часов до нескольких дней.

«Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться на них долго. В период пандемии особо остро встаёт вопрос о переходе с оплаты наличными на безналичные способы. Преимуществ использования электронных средств оплаты ― масса. Самое главное ― это гигиеничность», ― приводит газета «Известия» сообщение Роскачества.

Также в ведомстве призвали переходить на оплату картой или бесконтактные платежи через смартфон, смарт-часы и другие устройства.

Отмечается, что банковскую карту в период пандемии рекомендуется протирать дезинфицирующим средством.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал идею введения Центробанком ограничений на выдачу наличных банкоматами.

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