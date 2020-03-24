Эксперт оценил идею ограничить выдачу наличных в банкоматах

Финансовый аналитик Владимир Левченко прокомментировал идею введения Центробанком ограничений на выдачу наличных банкоматами.

По его мнению, это может привести к дефициту бумажных купюр и создать дополнительные неудобства населению.

В беседе с телеканалом «360» Левченко отметил, что таким образом мировые и центральные банки ведут к запрету обращения наличных денег.

«Мир давно к этому идёт. Глобальные рынки давно говорят, что у них есть цель отказаться от наличных, чтобы контролировать каждую копейку, которая у нас есть, была и будет потрачена или заработана», — заявил он.

Специалист напомнил, что Россия не первая решила ограничивать оборот наличных — такую рекомендацию в условиях пандемии коронавируса дали также во Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям принять ряд профилактических мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал возможность заражения коронавирусом через купюры, снятые в банкомате.