В Приморье усилят режим самоизоляции из-за коронавируса

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регионе усилят режим самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В Приморье усилят режим самоизоляции из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на видеокомментарий Кожемяко.

«Режим будет усилен, мы призываем граждан максимально оставаться дома, меньше выходить из дома, не проводить утренних пробежек, это запрещено», — сказал он.

По его словам, Министерство цифрового развития региона занимается разработкой системы цифровых пропусков для граждан, работающих на непрерывных производствах, в том числе в портах, на дорожных и транспортных предприятиях.

«На них будет разработан специальный пропуск, списки будут подавать предприятия, и они будут вноситься в базу данных, она будет у работников ППС, Росгвардии», — заявил он.

Ранее в Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом.

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