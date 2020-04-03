В Приморье усилят режим самоизоляции из-за коронавируса

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регионе усилят режим самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на видеокомментарий Кожемяко.

«Режим будет усилен, мы призываем граждан максимально оставаться дома, меньше выходить из дома, не проводить утренних пробежек, это запрещено», — сказал он.

По его словам, Министерство цифрового развития региона занимается разработкой системы цифровых пропусков для граждан, работающих на непрерывных производствах, в том числе в портах, на дорожных и транспортных предприятиях.

«На них будет разработан специальный пропуск, списки будут подавать предприятия, и они будут вноситься в базу данных, она будет у работников ППС, Росгвардии», — заявил он.

Ранее в Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом.