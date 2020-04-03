В Приморском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом

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В Приморском крае выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона.
В Приморском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом
  • АГН «Москва»

«По состоянию на утро 3 апреля в Приморье коронавирусная инфекция официально подтверждена ещё у двух человек, тесты которых до вчерашнего дня находились в статусе «подозрительные» и ждали подтверждения из новосибирской вирусологической лаборатории «Вектор», — говорится в сообщении.

Таким образом, в регионе зафиксировано пять подтверждённых случаев заражения COVID-19. На карантине в медучреждениях Приморья находятся 37 человек.

Ранее стало известно, что за последние сутки в 29 российских регионах выявили 771 случай заражения коронавирусной инфекцией.

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