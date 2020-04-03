Пострадавший при ЧП в Магнитогорске ребёнок скончался в больнице
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.
«Ребёнок вчера скончался», — заявили в администрации.
28 марта пострадавший ребёнок в крайне тяжёлом состоянии был перевезён из Магнитогорска в Челябинск. Он был помещён в отделение реанимации и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Вечером 26 марта на втором этаже жилого дома в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли женщина и ребёнок 2006 года рождения, ещё двое детей пострадали.
Суд арестовал подозреваемого по делу о взрыве газа мужчину на два месяца.