Пострадавший при ЧП в Магнитогорске ребёнок скончался в больнице

Полуторагодовалый ребёнок, который пострадал в результате взрыва газа в квартире дома в Магнитогорске 26 марта, умер в больнице.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.

«Ребёнок вчера скончался», — заявили в администрации.

28 марта пострадавший ребёнок в крайне тяжёлом состоянии был перевезён из Магнитогорска в Челябинск. Он был помещён в отделение реанимации и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Вечером 26 марта на втором этаже жилого дома в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли женщина и ребёнок 2006 года рождения, ещё двое детей пострадали.

Суд арестовал подозреваемого по делу о взрыве газа мужчину на два месяца.