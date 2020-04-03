Названы сферы, которые меньше всех пострадают от ситуации с COVID-19

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Строительная и сельскохозяйственная сферы понесут наименьшие потери из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Названы сферы, которые меньше всех пострадают от ситуации с COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Уточняется, что фирмы в данных сферах активно привлекают банковские заёмные средства и относятся к предприятиям непрерывного цикла.

«На них продление нерабочих дней не распространяется, компании из этих отраслей продолжают активно работать, и потому мы не ожидаем резкого ухудшения их финансового положения в связи с продлением выходных», — приводит РБК заявление представителя пресс-службы Московского кредитного банка.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.

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