Названы сферы, которые меньше всех пострадают от ситуации с COVID-19

Строительная и сельскохозяйственная сферы понесут наименьшие потери из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Уточняется, что фирмы в данных сферах активно привлекают банковские заёмные средства и относятся к предприятиям непрерывного цикла.

«На них продление нерабочих дней не распространяется, компании из этих отраслей продолжают активно работать, и потому мы не ожидаем резкого ухудшения их финансового положения в связи с продлением выходных», — приводит РБК заявление представителя пресс-службы Московского кредитного банка.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.