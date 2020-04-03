Минздрав Чечни назвал число заражённых коронавирусом в регионе

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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Чечне достигло 36. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Эльхан Сулейманов.
Минздрав Чечни назвал число заражённых коронавирусом в регионе
  • Reuters

«Тридцать шесть человек имеют положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, из них десять случаев подтверждены федеральной лабораторией», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Грозный».

По словам Сулейманова, большинство пациентов находятся в удовлетворительном состоянии. 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что наземное и воздушное сообщение с республикой после 5 апреля будет полностью закрыто из-за COVID-19.

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