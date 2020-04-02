Тест Федермессер на коронавирус показал отрицательный результат

У учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер, контактировавшей с заражённым коронавирусом главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, не выявлено наличие COVID-19.

«Сегодня пришёл отрицательный результат теста на коронавирус. Чувствую при этом, к сожалению, я себя неважно — температура в районе 37,5 °C держится третий день; жуткая слабость и ломота; утратила вкус и обоняние», — написала она в своём Facebook.

Федермессер добавила, что останется на карантине до получения повторного теста на коронавирус.

Федермессер ушла на карантин после после сообщений о том, что у Проценко, у которого она брала интервью, обнаружен COVID-19.

31 марта главврач Коммунарки подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что продолжает работать из своего кабинета и чувствует себя «вполне хорошо».