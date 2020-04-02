В Подмосковье продлили срок ограничений из-за коронавируса до 1 мая

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В Московской области продлили до 1 мая действие ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Подмосковье продлили срок ограничений из-за коронавируса до 1 мая
  • РИА Новости

Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, опубликованном на сайте регионального правительства.

«Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», — следует из документа.

Кроме того, гражданам не рекомендовано посещать религиозные объекты и совершать поездки в целях туризма и отдыха.

Указ также предписывает приостановить оказание услуг бань и саун, стоматологических услуг, работу ресторанов, кафе, объектов розничной торговли, салонов красоты, а также косметических и массажных кабинетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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