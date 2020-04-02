В Подмосковье продлили срок ограничений из-за коронавируса до 1 мая
- РИА Новости
Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, опубликованном на сайте регионального правительства.
«Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», — следует из документа.
Кроме того, гражданам не рекомендовано посещать религиозные объекты и совершать поездки в целях туризма и отдыха.
Указ также предписывает приостановить оказание услуг бань и саун, стоматологических услуг, работу ресторанов, кафе, объектов розничной торговли, салонов красоты, а также косметических и массажных кабинетов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции.