В Подмосковье продлили срок ограничений из-за коронавируса до 1 мая

В Московской области продлили до 1 мая действие ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, опубликованном на сайте регионального правительства.

«Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», — следует из документа.

Кроме того, гражданам не рекомендовано посещать религиозные объекты и совершать поездки в целях туризма и отдыха.

Указ также предписывает приостановить оказание услуг бань и саун, стоматологических услуг, работу ресторанов, кафе, объектов розничной торговли, салонов красоты, а также косметических и массажных кабинетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции.