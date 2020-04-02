В Москве до 1 мая запрещается посещение парков и зон отдыха

В Москве до 1 мая вводится запрет на посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По режиму работы рекреационных территорий — до 1 мая 2020 года запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха», — написал он в личном блоге.

В перечень закрытых для посещения территорий, в частности, входят «Парк Горького», «Сокольники», ВДНХ, сад «Эрмитаж», сад Баумана, Борисовские пруды, Крымская набережная, парк «Музеон», Воробьёвы горы, парк Победы и другие места.

Ранее Собянин продлил до 1 мая запрет на проведение в Москве спортивных и иных массовых мероприятий.

В столице также будут до 1 мая закрыты рестораны, спортивные клубы и другие заведения, деятельность которых была ранее приостановлена.