Минздрав: все пациенты с пневмонией должны сдать тест на коронавирус

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Все пациенты, госпитализированные с пневмонией, должны сдать тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в Минздраве России.
Минздрав: все пациенты с пневмонией должны сдать тест на коронавирус
  • Reuters

«Все госпитализированные пациенты с пневмониями должны быть обследованы на наличие коронавирусной инфекции, включая лабораторные исследования с использованием тест-систем», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минздраве добавили, что данные о пациентах с подтверждённым диагнозом коронавируса и лицах, госпитализированных с признаками пневмонии, а также о контактировавших с ними вносятся в Информационную систему учёта, интегрированную в ЕГИСЗ.

«Таким образом, возможность искажения статистики заболеваемости практически исключена», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минздрав России запустил информационную систему учёта для предотвращения распространения COVID-19.

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