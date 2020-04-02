Автора фейка о «закрытии» Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч

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Суд оштрафовал жительницу Екатеринбурга на 30 тыс. рублей за публикацию фейка о том, что власти якобы закрывают город из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, автора поста задержали полицейские Екатеринбурга во взаимодействии с ФСБ.

«Женщину привлекли к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП Российской Федерации «Злоупотребление свободой массовой информации». Любительница «жареных фактов» признала свою вину. Решением суда Орджоникидзевского района 1 апреля нарушительница оштрафована на 30 тыс. рублей», — сказал Горелых.

Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.

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