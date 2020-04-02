Автора фейка о «закрытии» Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч
Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал агентству руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, автора поста задержали полицейские Екатеринбурга во взаимодействии с ФСБ.
«Женщину привлекли к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП Российской Федерации «Злоупотребление свободой массовой информации». Любительница «жареных фактов» признала свою вину. Решением суда Орджоникидзевского района 1 апреля нарушительница оштрафована на 30 тыс. рублей», — сказал Горелых.
Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.