В Петербурге рассказали об идее создания мемориала городов-героев России

Председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Волобуев рассказал об идее создания мемориала городов-героев России.

«Петербург остался единственным городом, в котором нет подобного мемориала. Всенародное обсуждение места расположения и проекта мемориала, его создание и торжественное открытие станут яркой страницей в истории нашего города. Мы, ветераны, уверены, что положительное решение по этому вопросу увековечит историческую память о подвиге наших отцов и дедов, (послужит. — RT) воспитанию наследников Великой Победы», — приводит «Петербургский дневник» слова Василия Волобуева.

Предполагается, что мемориал будет создан в виде аллеи городов-героев России с гранитными блоками, на которых будут изображены звезда Героя и название отличившегося города. Внутри блоков будут заложены капсулы с рубежей обороны этих городов в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что организация ветеранов направила соответствующее предложение губернатору города Александру Беглову.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре заявили о старте работ по созданию мемориала защитникам Пашковской переправы.