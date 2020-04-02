В Госдуме оценили идею скидок на мобильную связь для россиян на удалёнке

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Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал идею предоставить скидки на мобильную связь и интернет для россиян, работающих из дома.
В Госдуме оценили идею скидок на мобильную связь для россиян на удалёнке
  • Pixabay

По мнению депутата, в период изоляции данная мера логична и оправданна.

«Это хорошо. Мера, связанная со скидками на связь, она напрашивается, и я считаю, что это нужно сделать. Компании, операторы связи из большой четверки должны думать в это сложное время не столько о прибыли, сколько о социальной поддержке людей», — заявил Антон Горелкин в беседе с сайтом «Москва 24».

Парламентарий убеждён, что Минкомсвязь примет взвешенное, системное решение по данному вопросу.

Ранее член Общественной палаты России Илья Сёмин обратился в Минкомсвязи с предложением снизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для граждан, работающих в режиме самоизоляции. 

Ранее аналитик ГК «Финам» Леонид Дельцин в беседе с Nation News оценил рост интернет-трафика в России из-за ситуации с коронавирусом.

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