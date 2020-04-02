В Сочи временно отменили сбор арендной платы для малого и среднего бизнеса

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Власти Сочи не будут взыскивать арендную плату с представителей малого и среднего бизнеса до мая в связи с распространением коронавируса.
В Сочи временно отменили сбор арендной платы для малого и среднего бизнеса
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт городской администрации.

«В связи с усилением санитарно-эпидемиологического режима в Краснодарском крае и временным запретом на осуществление деятельности многих объектов малого и среднего предпринимательства администрацией города Сочи принято решение о моратории на взыскание до 1 мая 2020 года платежей по договорам аренды муниципального имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на ближайшие шесть месяцев компаниям предоставлена отсрочка по налоговым платежам, за исключением НДС.

Предприятиям, на которых работают менее 15 человек, перенесут сроки выплат страховых взносов.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.

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