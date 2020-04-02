В Москве рассказали о работе бесплатной онлайн-школы

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила об открытии в столице бесплатной онлайн-школы, на площадке которой доступны видеоуроки более чем по 15 предметам.
В Москве рассказали о работе бесплатной онлайн-школы
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Как передаёт сайт «Москва 24», на этой неделе сервис работает по московскому времени, а с 6 апреля удалённо заниматься смогут дети из всех регионов страны.

«Наша задача теперь — организовать эффективное и удобное дистанционное обучение, чтобы ребята продолжали осваивать школьную программу в том же темпе. Особенно это важно в преддверии выпускных и вступительных экзаменов. В условиях непростой эпидемиологической ситуации нам удалось в считаные дни мобилизовать методические ресурсы и наработки Центра педагогического мастерства и за неделю запустить полноценную онлайн-школу», — пояснила Анастасия Ракова.

Портал мэра и правительства города уточняет, что занятия будут идти до конца учебного года.

Отмечается, что для учеников старшей школы видеоуроки проводятся более чем по 15 предметам, а ученикам младших классов доступно более 50 тыс. готовых заданий по трём предметам.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Москве рассказали о работе школ в период пандемии.

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