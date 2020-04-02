В Тверской области рассказали о состоянии пожилого пациента с коронавирусом

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Глава города Торжок Юрий Гурин прокомментировал состояние пожилого пациента с подтверждённым диагнозом коронавируса.
В Тверской области рассказали о состоянии пожилого пациента с коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает Tverigrad.ru, житель Торжка заразился коронавирусом от своих родственников, вернувшихся из Доминиканы.

«Сейчас мужчина уже находится на выписке. Он выздоровел. На самоизоляции находятся еще 48 человек, которые контактировали с заражёнными. Карантин уже пройден, сейчас его потихоньку снимаем, новых заражённых нет», — отметил Юрий Гурин.

Он также подчеркнул, что заболевший мужчина относится к группе риска, и напомнил о необходимости самоизоляции пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в России число выздоровевших пациентов с коронавирусом возросло до 235.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с kp.ru дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.

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