Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии.
Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин в поздравительной телеграмме отметил, что с момента подписания договора о создании Союзного государства двум странам «удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах».

Президент сообщил, что «реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики».

Он также выразил уверенность в том, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, которые стоят на пути союзного строительства.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить