Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин в поздравительной телеграмме отметил, что с момента подписания договора о создании Союзного государства двум странам «удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах».

Президент сообщил, что «реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики».

Он также выразил уверенность в том, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, которые стоят на пути союзного строительства.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов России и Белоруссии.