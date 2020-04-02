Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин в поздравительной телеграмме отметил, что с момента подписания договора о создании Союзного государства двум странам «удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах».
Президент сообщил, что «реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики».
Он также выразил уверенность в том, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, которые стоят на пути союзного строительства.
Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов России и Белоруссии.