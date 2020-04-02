В Норильске зафиксировали два случая коронавируса

В городе Норильске на севере Красноярского края зафиксировали два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении мэрии.

«По состоянию на 02.04.2020 в муниципальном образовании город Норильск зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией», — цитирует сообщение РИА Новости.

Заболевших изолировали в городской больнице.

Всего в Красноярском крае на 2 апреля зафиксировано 20 случаев заболевания, в том числе заразились двое детей.

«Тяжёлого течения заболевания пока нет. В основном это лёгкие и средние формы», — сообщила официальный представитель Минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.

Общее количество заражённых коронавирусом в России достигло 2777.