В Москве рассказали о работе школ в период пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки.
Прежде всего речь идёт о медицинских сотрудниках, а также о представителях других экстренных и оперативных служб, которые продолжают трудовую деятельность во время режима самоизоляции.
«Детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводятся уборка и проветривание, а также используются бактерицидные лампы закрытого типа, которые абсолютно безопасны для детей», — отметили в ведомстве.
Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.