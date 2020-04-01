В Москве рассказали о работе школ в период пандемии

В школах Москвы работают дежурные группы для учеников начальных классов и воспитанников дошкольных групп, у родителей которых есть объективная необходимость работать.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки.

Прежде всего речь идёт о медицинских сотрудниках, а также о представителях других экстренных и оперативных служб, которые продолжают трудовую деятельность во время режима самоизоляции.

«Детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводятся уборка и проветривание, а также используются бактерицидные лампы закрытого типа, которые абсолютно безопасны для детей», — отметили в ведомстве.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.