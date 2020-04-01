Володин подвёл итоги работы Госдумы в марте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвёл итоги работы нижней палаты парламента в марте.

Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Как отметил Володин, депутаты оперативно работали над законами, необходимыми для реализации президентских инициатив по защите граждан от распространения коронавируса.

«31 марта Государственная дума приняла весь пакет законов», — напомнил он.

Также в марте парламентарии приняли поправки к Конституции.

«В частности, закрепляются нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, о ежегодной индексации пенсий и социальных выплат, о защите пожилых людей, семей с детьми, о доступном и качественном здравоохранении», — сказал Володин.

Комментируя работу комитетов, он отметил деятельность комитета по госстроительству и законодательству, который работал над поправками к Конституции и над законом об ужесточении ответственности за нарушение карантина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News рассказал о работе нижней палаты парламента на фоне пандемии коронавируса.