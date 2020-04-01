В Госдуме оценили предложение продлить нерабочую неделю

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости увеличить количество нерабочих дней в России.

«Любое продление — серьёзная нагрузка на работодателей, которые уже сейчас бьют тревогу. С другой стороны, есть и работники, которые получали зарплату в конверте. Они понимают, что будут получать минимум, который зафиксирован в трудовом договоре. Если говорить про экономику страны, то любой выходной для неё — сильный удар», — считает он.

Однако, по словам депутата, очевидно, что в условиях угрозы распространения вируса задача государства — «из двух зол выбирать меньшее».

«Поэтому и предлагаются всевозможные решения. Это вынужденные меры, чтобы не допустить распространения заболевания», — заключил Нилов.

Ранее Голикова заявила о необходимости увеличить количество нерабочих дней в России.

По её словам, в настоящее время в десяти российских регионах случаи COVID-19 не зарегистрированы, однако нельзя расслабляться.

О том, что нужно продлить нерабочие дни в стране, также заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.