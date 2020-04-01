В Ставропольском крае планируют построить новые объекты переработки мусора в 2020 году

В Ставропольском крае планируют построить и модернизировать пять объектов переработки мусора в 2020 году.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Работы будут проходить в рамках национального проекта «Экология» за счёт частных инвестиций.

В частности, в Пятигорске появится мусороперегрузочная станция, в Предгорном районе — комплекс переработки и утилизации, под Светлоградом — мусоросортировочный комплекс.

Также расширят мусоросортировочные комплексы в Кисловодске и Нижнерусском.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в раснодарском крае планируют направить 8 млрд рублей на реформу обращения с ТКО.