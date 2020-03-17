В Краснодарском крае планируют направить 8 млрд рублей на реформу обращения с ТКО

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В Краснодарском крае планируют направить 8 млрд рублей на реформу в сфере обращения с отходами.
В Краснодарском крае планируют направить 8 млрд рублей на реформу обращения с ТКО
  • РИА Новости

Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на данные краевого Министерства ТЭК и ЖКХ, ежегодно в регионе производится 2,5 млн тонн мусора, при этом перерабатывается только 10%.

Отмечается, что в крае планируют реконструировать полигоны в Белореченске, Новороссийске и Тимашевске, всего власти хотят построить семь межмуниципальных полигонов с сортировочными линиями.

Также предполагается строительство заводов по переработке резины, стекла, пластмассы и бумаги. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области направили на вторичную переработку более 1,5 млн тонн твёрдых коммунальных отходов.

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