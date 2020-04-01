RT начал выпуск футболок в поддержку врачей и пациентов с коронавирусом

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Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок для поддержания морального духа пациентов с коронавирусом и лечащих их врачей.
RT начал выпуск футболок в поддержку врачей и пациентов с коронавирусом

    «Деньги наш проект «Дальше действовать будем мы» потратит на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации из-за коронавируса», — заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Доступны футболки с надписями «Скоро обнимемся» и «Каждый врач — главный».

    Ранее стало известно, что за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом.

    Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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