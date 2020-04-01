RT начал выпуск футболок в поддержку врачей и пациентов с коронавирусом

Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок для поддержания морального духа пациентов с коронавирусом и лечащих их врачей.

«Деньги наш проект «Дальше действовать будем мы» потратит на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации из-за коронавируса», — заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Вот такие футболки мы выпустили, чтобы поддержать моральный дух врачей и пациентов. Теперь их можно купить в нашем магазине https://t.co/DXZUpIgpYg. Деньги наш проект 'Дальше действовать будем мы' потратит на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации из-за коронавируса. pic.twitter.com/HL9zfWW36V — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 1, 2020

Доступны футболки с надписями «Скоро обнимемся» и «Каждый врач — главный».

Ранее стало известно, что за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом.

Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.