В Ставропольском крае выписали пациента с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Как заявила заместитель министра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая, у четырёх местных жителей подтвердился коронавирус. Результаты анализов пришли из новосибирского центра «Вектор».
«Сейчас под медицинским наблюдением остаётся 2033 человека, снято с наблюдения 1230 человек. Картина меняется, продолжается приток в край пациентов, которые приезжают из-за границы и с других территорий. Все случаи коронавируса, которые были установлены в крае, — либо завозные, либо контакты с этими людьми», — сказала замминистра.
Также стало известно, что из инфекционной больницы Кирова выписали женщину с девятилетней дочкой. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.
Мать с ребёнком ехали в поезде Москва — Новый Уренгой рядом с кировчанкой, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция.
Повторные исследования дали отрицательный результат, и теперь женщину и дочь ожидает двухнедельный домашний карантин.
Ранее сообщалось, что из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов.