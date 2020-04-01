В Ставропольском крае выписали пациента с коронавирусом

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В Ставропольском крае выписали пациента, у которого коронавирусная инфекция протекала без симптомов. Он прошёл обследование и сдал анализы.
В Ставропольском крае выписали пациента с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Как заявила заместитель министра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая, у четырёх местных жителей подтвердился коронавирус. Результаты анализов пришли из новосибирского центра «Вектор».

«Сейчас под медицинским наблюдением остаётся 2033 человека, снято с наблюдения 1230 человек. Картина меняется, продолжается приток в край пациентов, которые приезжают из-за границы и с других территорий. Все случаи коронавируса, которые были установлены в крае, — либо завозные, либо контакты с этими людьми», — сказала замминистра.

Также стало известно, что из инфекционной больницы Кирова выписали женщину с девятилетней дочкой. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Мать с ребёнком ехали в поезде Москва — Новый Уренгой рядом с кировчанкой, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция.

Повторные исследования дали отрицательный результат, и теперь женщину и дочь ожидает двухнедельный домашний карантин.

Ранее сообщалось, что из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов.

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